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Niğde'de ikamet eden göçmenler, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Afrikalı, Afganistanlı, İranlı, Çinli, Suriyeli ve Türkmenistanlı göçmenler, Vali Şimşek'e çiçek verdi.Şimşek, yaptığı konuşmada, göçmenlerin sıkıntılarına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturma amacıyla 1990 yılından beri 18 Aralık'ın Uluslararası Göçmenler Günü olarak kutlandığını söyledi.Türkiye'nin dünyada en çok göç alan ülkelerden birisi olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:"Türkiye, gerek coğrafi konumu nedeniyle gerekse etrafındaki ülkelerde yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle zaman zaman göç dalgasının yaşandığı bir ülke. Biz de ülke olarak her zaman göçmenlere kucak açıyoruz. Hem gönül kapılarımızı hem de sınır kapılarımızı sonuna açıyoruz. Biz millet olarak mağdur ve mazlum insanların yanındayız ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Niğde'de yaklaşık 7 bin 428 göçmenimiz var. 4 bin 404'ü Suriyeli, 2 bin 057 uluslararası koruma altında olan sığınmacılar, gerisi de ikamet iznine sahip kişilerden oluşuyor. Niğdeli hemşehrilerimiz göçmenlere her zaman sahip çıkıyorlar. Bu duyarlılıklarından dolayı onlara teşekkür ediyorum."