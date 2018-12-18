Bingöl
Valisi Kadir Ekinci
, 18 Aralık
Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla İl Göç İdaresi Müdür Vekili Fırat Güneş
ve beraberindeki Suriyelileri makamında kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ekinci, Güneş'ten kentte kalan yabancılar hakkında bilgi aldı.
Suriyeli çocuklarla bir süre sohbet eden Ekinci, "Ülkemizin milyonlarca Suriyeli kardeşimize açtığı kapı ve sağladığı imkanlar modern zamanlarda benzerine rastlanmayan insani ve ahlaki bir örnektir. İnanç kaidelerimiz ile bu davranışı devam ettirecek ve daima yolda kalmışın, mağdurun ve mazlumun yanında olacağız." diye konuştu.
Ekinci, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Bingöl,Ekinci,Aralık
Kaynak: AA