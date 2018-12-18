18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü Erzincan'da Kutlanıyor

18 Aralık
Uluslararası Göçmenler Günü münasebetiyle Erzincan
'ın çeşitli bölgelerinde ikamet izni ile yaşayan göçmenleri temsil eden heyet Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette Erzincan Valiliği İl Göç İdaresi Müdür Vekili Kasım Kağan Özlok, tüm yurtta olduğu gibi Erzincan'da da göçün pozitif imajını ve Türkiye
'de göçün yönettiği düzensiz süreç yerine, göçü yöneten düzenli bir süreç oluşturma çabasını yansıtma amacıyla düzenlenecek olan etkinliklere ilişkin Vali Ali Arslantaş'a bilgi verdi.
İl Göç İdaresi Müdür Vekili Kasım Kağan Özlok, ülkemizde etkin bir göç yönetim sisteminin kurularak uygulanmasına katkıda bulunmak maksadıyla uluslararası koruma başvurusunda bulunan, insan ticareti mağduru olan ve ülkemize uyum sağlamaya çalışan yabancılar başta olmak üzere tüm yabancıların iş ve işlemlerini, insan odaklı politikalar geliştirerek çözmeye çalıştıklarını kaydetti.
Ziyaret dolayısıyla bir araya geldiği göçmen heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Arslantaş, Türkiye'nin coğrafi konumu itibariyle yabancılar için doğu ile batıyı birleştiren doğal bir köprü konumunda olduğuna dikkat çekerek, bu durumun en önemli nedeninin, Türkiye'nin sahip olduğu jeopolitik önemden kaynaklandığını söyledi.
Göçmen misafirleriyle bir süre sohbet eden Vali Arslantaş konuşmasında Erzincanlıların, insani değerleri öne çıkaran, renk, dil, din ve ırk gibi hiçbir fark gözetmeksizin herkesi kucaklayan ve insanlığın şemsiyesini herkese uzatmaya çalışan bir anlayış ortaya koyarak, göçmenler ile birlikte barış ve huzur içinde yaşam sürebildiklerini aktardı. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA