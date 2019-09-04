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18 arı kovanı çıkan yangında alevlere teslim oldu

18 arı kovanı çıkan yangında alevlere teslim olduBİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen yangında boş arazideki arı kovanları yandı.

04.09.2019 20:35
18 arı kovanı çıkan yangında alevlere teslim oldu
BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen yangında boş arazideki arı kovanları yandı.
Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi'nin üst tarafındaki Kızıltepe mevkiinde bulunan boş arazide yangın çıktı. Çıkan yangında arazide bulunan 18 adet arı kovanı içindeki arılarla birlikte yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında çok sayıda arı telef olurken, kovanlar da kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.
18 arı kovanı çıkan yangında alevlere teslim oldu

Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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