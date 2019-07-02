18 bin TL maaş aldığı söylenen Arınç'ın "Edepsizler" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Aynaya bakacaksın

Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç ,katıldığı bir toplantıda YİK üyeliğinden dolayı alacağı maaşı eleştirenler için "Edepsizler" yorumunu yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , "Aldığınız para fakir fukaranın parasıdır. Orada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Sen vatandaşa edepsiz diyemezsin. Diyen insan dönüp aynaya bakacak" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

ERGENEKON DAVASI KARARI: BİZ HAKLI ÇIKTIK

"Binlerce kişiyi mahkum ettiler. Yazıktır, günahtır. Adalet bu mu? Ben bu davaların savcısıyım diyeceksin, 12 yıl sonra pardon diyeceksin. Bu mudur adalet, hak, hukuk? O dönemde, dönemin hükümetine destek veren, medya mensuplarına seslenmek istiyorum; sizde vicdan varsa yazdığınız yazılar, ithamlarınızdan dolayı özür dilemeniz gerekiyor. Ergenekon davası tek bir dava değildir. Ben, Silivri Hapishanesi'ni Almanya'daki toplama kampına benzetmiştim. Bunların tek ortak özelliği vatanlarına, bayraklarına bağlı olmasıydı. Bu açıklamadan sonra Ankara'ya gelmeden savcı fezleke düzenledi. Ne olacak o fezleke? Biz haklı çıktık."

ADALET REFORMU: ERDEM, DEMİRTAŞ, ÖNDER, KAVALA NİYE HAPİSTE?

Şimdi adalet reformundan söz ediliyor. Bu adaletin olmadığını gösteriyor. Getireceğiniz adalet paketinde Eren Erdem'in dışarıya çıkacağına söz veriyor musunuz? Hangi suçu var Eren Erdem'in? Sadece Eren Erdem değil; Osman Kavala var, askeri öğrenciler var. Sırrı Süreyya Önder, siyasette önemli bir entelektüel. Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle içeride? Barış bildirisine imza atanları hapse attınız. Cumhuriyet yazarları niye hapisteler? Adalet istiyoruz ama gücü olanın değil, hakkı olanın adaletini istiyoruz.

"AK PARTİLİ KARDEŞLERİM DE BİLSİNLER"

"Canan Kaftancıoğlu, 6 yıl önce tweet atmış, sen misin başarılı olan hesabını soracağız. Hani adalet? Sayın Akşener'e FETÖ soruşturması... Sonra diyorlar ki, biz adalette reform yapacağız. Kesinleşmiş beraat kararları var. Şule Çet davası var. Baba adalet istiyor, hakkını istiyor, hukukunu istiyor. Askeri öğrenciler içeride, komutanları dışarıda. ODTÜ'de 4 öğrenciyi içeriye alıyorlar, tören sonrası serbest bırakıyorlar. Hangi gerekçeyle gözaltına alıyorsunuz? Çünkü pankart taşımasınlar diye, hükümeti eleştirmesinler diye."

"AK Partili kardeşlerim de bilsinler, AK Parti'ye oy veren kardeşlerim de bilsinler adalet herkes için olmak zorundadır. Bütün peygamberlerin varlık nedeni adalettir. İnsanlığın, kainatın temelidir adalet. Adaleti sağlamamak için her çabayı gösterirseniz devletin temelini çökertmiş olursunuz."

BÜLENT ARINÇ'A TEPKİ

"Bütün dünyada gıda fiyatları düşerken, Türkiye'de neden artıyor? Kim yönetiyor Türkiye'yi? Bir bakan düşünün topluma doğru bilgi vermiyor. O koltukta niye oturuyorsun? Yönetemiyorsunuz, Türkiye'nin yönetilmediğini de iyi biliyorum. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu neyi istişare edecek? Toplanıp Erdoğan'a itiraz mı edecek? Eski abiler var, para alıyorlar... 13 bin lira para mı, 18 bin lira oldu. Neyin istişaresini yapacaksınız? Aldığınız para fakir fukaranın parasıdır, neyin istişaresini yapacaksınız? Arınç'a maaşı soruluyor. Arınç da 'Edepsizler maaşımı tartışıyor' diyor. Eğer vatandaşlar daha makamınıza oturmadan zam yapıyorsunuz diye sizi eleştiriyorsa sen vatandaşa edepsiz diyemezsin! O parayı sana vatandaş veriyor. Sen dönüp vatandaşa edepsiz diyemezsin. Diyen insan dönüp aynaya bakacak. Edep nedir, erkân nedir bilir misin sen?"

BÜLENT ARINÇ NE DEMİŞTİ?