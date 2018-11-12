18. Devlet Fotoğraf Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buluyor

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:37



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:37

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 18. Devlet Fotoğraf Yarışması'nda ödüller, 14 Kasım'da yapılacak törenle sahiplerini bulacak.Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, uluslararası platformlarda temsil gücü kazandırmak ve fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak üzere düzenlenen Devlet Fotoğraf Yarışması'nda, ödüller 3 ayrı kategoride verilecek."İnsan ve Yaşam", "Tarihi Yapılar" ile "Deneysel Çalışmalar" başlıklarında her kategori için 3 ayrı sanatçının ödüllendirileceği yarışmanın ödül töreni, Milli Kütüphane Başkanlığında 14 Kasım 2018 Çarşamba saat 14.00'te düzenlenecek.Törenin ardından yarışmaya katılan 69 sanatçının 84 fotoğrafı açılacak sergiyle fotoğraf meraklılarıyla buluşturulacak. Sergi 23 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.