18 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
00:15 Futbolun Şehirleri
01:00 Maç Saati
01:15 Maç Sonu
02:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
02:45 UEFA Avrupa Ligi
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:30 Maç Sonu
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Taraftar
10:30 Maç Sonu
11:00 Süper Lig Özel
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
15:30 Maç Sonu
16:00 Haftanın Öyküleri
16:15 Süper Lig Top 10
16:30 Süper Lig Maç Özetleri
17:00 Taraftar
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
18:00 beIN Manşet
18:15 Dünden Bugüne
18:30 Futbolun Şehirleri
19:30 Maç Önü
20:00 İH Konyaspor - BTCTurk Malatya
20:45 Devre Arası
21:00 İH Konyaspor - BTCTurk Malatya
21:15 Devre Arası
22:00 Taraftar
22:30 Süper Lig Maç Sonu
23:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri