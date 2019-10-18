18 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Benim Adım Melek
03:05 Elimi Bırakma
05:20 İmparatoriçe Ki
05:35 İyilik Kulübü
06:10 Seksenler
07:15 İncir Ağacı
08:30 Şampiyon
11:45 İmparatoriçe Ki
13:00 Aileler Yarışıyor
15:00 İncir Ağacı
17:00 Seksenler
18:55 Doğrusu Ne?
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid