Haberler » genel » Haber

18 Eylül 2019 Haberleri

18 Eylül 2019 Manşet Haberleri.

19.09.2019 00:1818 Eylül 2019 Haberleri

Fettah Tamince, Mustafa Cengiz, Balıkesir, Maltepe, Genel

Son Dakika genel Haberleri
01:36 Sivas'ta kayalıklarda intihar girişimi
01:31 Viranelerden topladığı malzemeler ile çocuklara masal köyü kuracak.
01:27 Vali Memiş: "Bugün itibariyle Valilik onayı ile Karayazı kaymakamımız Mesut Tabakçıoğlu'nu oraya...
01:20 Hatay'da zırhlı araç ve komando sevkiyatı
01:10 Eşinin saçını çekmek hem boşanma hem tazminat sebebi
01:05 MSB: "Pençe-3 Harekatı bölgenin doğusuna doğru 60 kilometrekarelik bir alana doğru genişletildi"
00:18 18 Eylül 2019 Haberleri