18 eylül çarşamba dha spor gündemi

28 yaşında atletizme başladı, Türkiye şampiyonu oldu

Milli atlet Oğuz Akgül: Atletizm zor bir branş, 28 yaşında yapılabilir mi?

"Belki koşmak için doğmuşsundur"

"Özel sektörde çalışırken atletizme başladım"

"Tarihin en yaşlı Türkiye şampiyonu olmak bana nasip oldu"

"Hedefim 2024'te olimpiyata gitmek"

"2 çocuk babasıyım, maddi imkanlar atletizmde biraz zor"

"Firmalar atletizmde başarılı olanlara yardım etsinler"

Eşi Yağmur Akgül: Oğuz atletizme devam etsin diye arabamızı sattık

GALATASARAY

19.55 Sarı kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Club Brugge ile karşılaşacak.

22.00 Grubun diğer maçında Paris Saint-Germain (Fransa) ile Real Madrid ( İspanya ) mücadele edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

19.55 Olympiakos (Yunanistan) - Tottenham (İngiltere)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Atalanta (İtalya)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)

FENERBAHÇE

Sarı lacivertliler, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

11.00 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Corendon Airlines ile sponsorluk anlaşması imzalayacak.

14.00 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Kafkas Mücevherat ile sponsorluk anlaşması imzalayacak.

SLOVAN BRATİSLAVA - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU

13.00 Siyah beyazlılar, özel uçakla Bratislava'ya gidecek.

18.00 Slavon Bratislava basın toplantısı

18.30 S.Bratislava son çalışmasını yapacak. (Tehelne Pole Stadium)

19.30 Teknik direktör Abdullah Avcı ve 1 futbolcu basın toplantısında konuşacak.

20.00 Beşiktaş, maçın oynanacağı Narodny Stadyumu'nda antrenman yapacak.

GETAFE - TRABZONSPOR MAÇINA DOĞRU

17.30 Teknik direktör Ünal Karaman ile Joao Pereira, Getafe Alfonso Pérez Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

18.00 Bordo mavililer maçın oynanacağı Alfonso Pérez Stadyumu'nda antrenmana çıkacak.

ROMA - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINA DOĞRU

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda AS Roma ile oynayacağı maç için İtalya'ya hareket edecek.

20.30 Turuncu-lacivertli ekip, son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

VOLEYBOL

21: 30 Türkiye-Finlandiya

GÜREŞ

08.00 Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak: 57 kg: Elif Jale YEŞİLIRMAK-Iryna KURACHKINA (Belarus), 59 Kg: Elif YANIK - Sandra PARUSZEWSKI (Almanya), 65 kg: Kadriye AKSOY-Fatoumata Yarie CAMARA (Gine), 76 kg: Yasemin ADAR - Burmaa OCHIRBAT (MGL) vs. Qian ZHOU (CHN) galibi ile karşı karşıya gelecek.

GREKOROMEN

09.30 İstanbul'dan aktarma yapacak olan Güreş Grekoromen Milli Takımı, Ankara'ya ulaşacak.