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+18 film yıldızı Lisa Ann neden emekli olduğunu itiraf etti! Sektörün kirli yüzünü anlattı

Dünyaca ünlü +18 film yıldızı 47 yaşındaki Lisa Ann, film dünyasını neden bıraktığı konusunda samimi itiraflarda bulundu.

08.01.2020 19:32 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:49

Lisa Ann, 90'lı yıllarda +18 film yıldızı olarak çalışmayı, bugünle karşılaştırdığında neye benzediğinden bahsetti. Yetişkin aktris sektörden neden emekli olduğunu da itiraf etti. Lisa Ann, dansçı olarak çalıştıktan bir süre sonra sektör değişti ve 90'larda cinsel içerikli film kariyerine devam etmeye başladı.

'ESKİDEN BU İŞİ YAPANLAR ÇOK DEĞERLİYDİ'

merkezli Lad Bible sitesine konuşan Lisa Ann, 90'larda yetişkin film yıldızı olmanın bugünkünden çok farklı olduğunu söyleyip, "Yaşamak için bunu yapmak isteyen çok insan yoktu, bu nedenle de filmciler bu işi yapanlara iyi davranıyordu. Kızlar çok değerliydi."

İŞLE ALAKALI BİR GÜN ÖNCESİNDEN ARARLARDI

Ortamlarının normal bir film seti gibi olduğunu anlatan Lisa Ann, "Senden istediklerini söylemek için bir gün öncesinden telefon açarlardı ve çalışmak istediğin erkeklerle iş yapacağın konusunda seni temin ederlerdi" ifadelerini kullandı.

"SEKTÖRDEKİ TUTUM AGRESİFLEŞTİ"

1990'larda cinsel ilişki filmlerinde başrolde oynarken kendini rahat hissettiğini söyleyen ABD'li oyuncu, 2000'lerden sonra davranışların değiştiğini belirtti. Ann, yetişkin film sektörüne daha fazla kadın geldikçe tutumun daha "agresifleştiğini" anlattı.

2008'DE ÇEKİLEN FİLMLE YILDIZI PARLADI

Yaklaşık 12 yıl önce Lisa Ann, "Who's Nailing' Paylin?" adlı Cumhuriyetçi siyasetçi Sarah Palin'i hicveden pornografik filmde rol almıştı. Jerome Tanner yönettiği 2008 tarihli film, binlerce kez paylaşılmış ve Ann'i dünyanın en meşhur +18 film oyuncularından biri haline getirmişti.

VEDASINI FACEBOOK'TAN DUYURDU

47 yaşındaki Ann, 2014'te hesabından yaptığı bir paylaşımla sektöre veda ettiğini duyurmuştu.

+18 film yıldızı Lisa Ann neden emekli olduğunu itiraf etti! Sektörün kirli yüzünü anlattı

İngiltere, Facebook, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
SAKARYALI HATUN:Göğüs küçültme ameliyatı olan var mı? Pahalı mı ? :((((((
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VATANDAŞ:çokmu büyük
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SAKARYALI HATUN:Hep silikon. :)))))))
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ARSLAN:yılların tecrübesi
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