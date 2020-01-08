+18 film yıldızı Lisa Ann neden emekli olduğunu itiraf etti! Sektörün kirli yüzünü anlattı

Lisa Ann, 90'lı yıllarda +18 film yıldızı olarak çalışmayı, bugünle karşılaştırdığında neye benzediğinden bahsetti. Yetişkin aktris sektörden neden emekli olduğunu da itiraf etti. Lisa Ann, dansçı olarak çalıştıktan bir süre sonra sektör değişti ve 90'larda cinsel içerikli film kariyerine devam etmeye başladı.

'ESKİDEN BU İŞİ YAPANLAR ÇOK DEĞERLİYDİ'

İngiltere merkezli Lad Bible sitesine konuşan Lisa Ann, 90'larda yetişkin film yıldızı olmanın bugünkünden çok farklı olduğunu söyleyip, "Yaşamak için bunu yapmak isteyen çok insan yoktu, bu nedenle de filmciler bu işi yapanlara iyi davranıyordu. Kızlar çok değerliydi."

İŞLE ALAKALI BİR GÜN ÖNCESİNDEN ARARLARDI

Ortamlarının normal bir film seti gibi olduğunu anlatan Lisa Ann, "Senden istediklerini söylemek için bir gün öncesinden telefon açarlardı ve çalışmak istediğin erkeklerle iş yapacağın konusunda seni temin ederlerdi" ifadelerini kullandı.

"SEKTÖRDEKİ TUTUM AGRESİFLEŞTİ"

1990'larda cinsel ilişki filmlerinde başrolde oynarken kendini rahat hissettiğini söyleyen ABD'li oyuncu, 2000'lerden sonra davranışların değiştiğini belirtti. Ann, yetişkin film sektörüne daha fazla kadın geldikçe tutumun daha "agresifleştiğini" anlattı.

2008'DE ÇEKİLEN FİLMLE YILDIZI PARLADI

Yaklaşık 12 yıl önce Lisa Ann, "Who's Nailing' Paylin?" adlı Cumhuriyetçi siyasetçi Sarah Palin'i hicveden pornografik filmde rol almıştı. Jerome Tanner yönettiği 2008 tarihli film, binlerce kez paylaşılmış ve Ann'i dünyanın en meşhur +18 film oyuncularından biri haline getirmişti.

VEDASINI FACEBOOK'TAN DUYURDU

47 yaşındaki Ann, 2014'te Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımla sektöre veda ettiğini duyurmuştu.