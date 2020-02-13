18 filmim bir yana kiki bir yana

14 Şubat tarihinde vizyona girecek olan KİKİ LANET-İ CİN isimli filmi için yoğun, heyecanlı ve stresli günler yaşayan Mustafa Miraç Kaya, çalışmaları bitirip sinema sevenlerle baş başa kaldı. Filmin başrollerine Türkan Kılıç, Yaşar Aydınlıoğlu, Elif Çapkın, Reyhan İlhan, Fatih Hasanoğlu, Müzeyyen Paksoy gibi sektörün önemli isimleri hayat verirken Mutafa Miraç Kaya yine zorlu bir karakteri kendi canlandırdı. KİKİ LANET-İ CİN isimli korku tarzındaki sinema filminin çekim aşamasında kamera arkası ve önündeki ekibi özenle seçtiği için bir sorun yaşamadığını ifade etti. Usta isim Mustafa Miraç Kaya "KİKİ LANET-İ CİN isimli filmim benim için bir dönüm noktası, daha önce imzam olan 18 film bir yana bu film bir yana, yaşanmış bir hikayenin senaryolaşmasıyla ve oyuncularımın performansıyla muhteşem bir iş çıktı. Sinema severlerin hikayesi, görüntüleri. müzikleri, oyunculuklarıyla keyifle izleyecekleri bir yapım oldu" dedi.

KİKİ LANET-İ CİN sinopsis

Yaşanmış gerçek bir hikayeden alınan film senaryosu, konusu ise farklılığı ve doğallığı ile diğer korku filmlerinden hızlıca sıyrılmayı başarıyor. Film hikayesi ise; Aradığı mutluluğu görücü usulü yaptığı evliliğinde bulamayan Muzaffer, eşini ve iki çocuğunu bırakıp,yasak aşk yaşadığı Satı ile evlenir. Satı ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif, şizofreni hastasıdır. Kızının hastalığını kabul etmeyen Muzaffer, kızını bu durumdan kurtarmak için sürekli doktorlara baş vurur fakat hiçbir sonuç almaz. Çareyi önce komşuları aracılığı ile tanıştığı astrolog Yeliz'de daha sonra Yeliz aracılığıile tanıştığı Bedir isimli medyumda arayan Muzaffer, Bedir'in kızı için son çare olduğuna inanmaktadır. Bedir'in Elif'i kurtarma çabaları sonuç vermez. Zira Bedir'inde fark edemediği farklı bir etki sadece Elif'i değil tüm aileyi çoktan esir almıştır veMuzaffer kendisini ve ailesini uçsuz bucaksız bir labirentin içinde bulmuştur. Bedir'in aileyi kurtarma çabaları içerisindeyken farkında olmadan ortaya çıkartacağı sırlar, tüm bağları kopartacaktır. Bedir'in bıkmadan usanmadan verdiği bu mücadelenin, aslında kanlı bir intikam savaşına dönüşmesi, hiç umulmayan bir netice ile son bulacaktır.