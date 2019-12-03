Haberler » Magazin » +18 filmlerle olay olan Sibel Kekilli yeni filminde terörist rolünü oynayacak - Magazin

+18 filmlerle olay olan Sibel Kekilli yeni filminde terörist rolünü oynayacak

Dünyaca ünlü yapımlarda rol alan oyuncu Sibel Kekilli yeni filmde genç kızları terör örgütüne çekmeye çalışan bir kadını oynaması hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

03.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:35

'Duvara Karşı' filmiyle büyük çıkış yakalayan ancak o ana kadar yetişkin filmlerinde oynayan oyuncu Sibel Kekilli ses getirecek yeni filmindeki rolüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE İNSANLARA ANLAYIŞ GÖSTEREMEM"

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Kekilli, filmde genç kızları terör örgütüne çekmeye çalışan bir kadını oynaması hakkında "Böyle insanlara hiçbir anlayış gösteremem ancak bunu neden yaptıklarını anlamak istiyorum" dedi.

"NERELİSİN DİYE SORUYORLAR"

Kekilli ayrıca günlük hayatta hep "Nerelisin" şeklinde ayrımcı sorulara muhatap kaldığını söyledi.

SİBEL KEKİLLİ'NİN FİLMOGRAFİSİ

Bir gün sokakta alışveriş yaparken tesadüfen keşfedildi Sibel Kekilli. O sıralarda Duvara Karşı filmi için 20 yaşlarında bir Türk kızını arayan Fatih Akın, 350 aday arasından onu seçti. Fatih Akın'ın Duvara Karşı filmiyle uluslarası boyutta tanınan bir oyuncu oldu. Altın Ayı ve Altın Portakal başta olmak üzere birçok ödüle layık görüldü. Sibel Kekilli'nin adı Fatih Akın'ın yönettiği Duvara Karşı filmindeki başarısı kadar, bir zamanlar oynadığı yetişkin filmlerle de anılıyordu. Duvara Karşı filminin yayınlanmasından kısa bir süre sonra, Alman tabloid gazetesi Bild-Zeitung gazetesi daha önce Dilara sahne ismiyle rol aldığı yetişkin filmleri ortaya çıkardı.

Ömer Uğur'un yönettiği "Eve Dönüş" fliminde Mehmet Ali Alabora ile birlikte oynadı. Çek yönetmenler Dana Vávrová ve Joseph Vilsmaier'in Der letzte Zug (Son Tren) adlı filmlerinde rol aldı.

"Duvara Karşı"dan sonraki pek çok teklif arasında Almanlar'dan Türk kızı rolleri, Türklerden de istemediği rol teklifleri bulunuyordu. Ama onun amacı çevireceği iki filmde de istedikleri olmadan da bir şeyleri başarabileceğini kanıtlamaktı. Artık iyi bir hikayesi olan bir filmde senaryo gerektiriyorsa soyunacağını söyleyen Sibel Kekilli İtalyan Yönetmen Tornatore tarafından başrol teklifi alıyor. Bir fahişeyi canlandıracaktı. Ama yönetmen Sibel'i genç ve sıska buldu. "Orada da vardı mesela istemediği roller, ama olsa oynardım" diyen Sibel Kekilli bu konudaki mesajı da net bir biçimde veriyor.

Sibel Kekilli, şimdi ise yaşamını birlikte olduğu Finlandiyalı oyuncu Antti Luusuaniemi ile Finlandiya'da sürdürüyor. Sibel Kekilli 2009 da Tony Laine'in yönettiği Pihalla adlı romantik komedide başrolü üstlendi. Finlandiya'nın tanınmış oyuncularından biri olan Mikko Leppilampi ile kamera karşısına geçen Kekilli, filmde, bir iş adamının karısıyken park bekçisine aşık olan Laura adlı kadını canlandırıyor.

Sibel Kekilli tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinde 20 bölüm Shae karakterini canlandırmıştır.

+18 filmlerle olay olan Sibel Kekilli yeni filminde terörist rolünü oynayacak

Sibel Kekilli, Duvara Karşı, Magazin


HABER YORUMLARI (2)
TURDOR:yani her yerde hayat kadınlığına devam kurtuluşun yok
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
SEDO:İğrençsin iğrenç. . .
Yayından Kaldır
8 10
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

17:42 Can Yaman'dan kadın hayranına şoke eden yanıt: Arka odaya geçelim... - Magazin
17:32 Black Widow'un ilk fragmanı yayınlandı - Magazin
16:28 +18 filmlerle olay olan Sibel Kekilli yeni filminde terörist rolünü oynayacak - Magazin
16:07 Gülşah Çomoğlu'ndan Ağrı'daki öğrencilere yardım - Magazin
15:57 Can Yaman'dan "Bu dünyadan olduğunu kanıtlar mısın" diyen kadına cevap: Arka odaya geçelim - Magazin
15:52 "Usta" Nevşehir'de tiyatro seyircisiyle buluştu - Magazin
15:31 Şeyma Subaşı DJ sevgilisi tarafından bir Türk kızıyla Dubai'de aldatıldı - Magazin
14:51 Dün akşam Ankara'da konser veren Taner Ölmez, halay performansıyla herkesi mest etti - Magazin
14:00 Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'le olan aşk pozuna beğeni yağdı - Magazin
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
10:52 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Haberler
10:30 Müteahhitlere sınıflandırma zorunluluğu başladı! Konutta yeni dönem - Haberler
23:59 Günlük burç yorumları 3 Aralık 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) - Haberler
3.12.2019 17:47:23