Haberler » Güncel » 18. Geleneksel Off-Road Şenlikleri düzenlendi - DÜZCE - Haber

18. Geleneksel Off-Road Şenlikleri düzenlendi - DÜZCE

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 18. Geleneksel Off-Road Şenlikleri'ne 20 ilden 90 pilot katıldı.

24.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:17
Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 18. Geleneksel Off-Road Şenlikleri'ne 20 ilden 90 pilot katıldı.
Kente 20 şehirden 45 araçla gelen 90 sürücü, Çilimli ilçesinde hazırlanan özel parkurda yarıştı. Çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sürücüler, parkurda zor anlar yaşadı.
Zamanla yarışan sporcular, zorlu etaptan en iyi sürede çıkmak için mücadele etti.
DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışlara beklediklerinden daha fazla ilgi olduğunu belirtti.
Albayrak, 6 yıldır düzenledikleri şenliğin 18'incisini gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Şenliklerimizde ekstrem yarışları gerçekleştiriliyor. Zorlu ama bir o kadar da keyifli parkurda yarışçılar, çamur içerisinde mücadele veriyor." dedi.
Şenliğin, doğa severlerin buluşması için büyük bir olanak sunduğuna işaret eden Albayrak, "Burası off-road meraklılarının buluşma yeri. Birçok ilden insanlar bugün buraya geldi. Akşam kamp yaptı. 45 araç kayıt yaptırdı. Burada önemli olan birinci olmak veya kupa almak değil, tamamen dostluktur." ifadelerini kullandı.
"Öğretmenler için yarıştım"
Yarışmacılardan emekli öğretmen Soley Yaz da bugün tüm meslektaşları için yarıştığını söyledi.
Aracı balonlarla süslenen Yaz, "Yaklaşık iki yıl önce emekli oldum. Emekli müzik öğretmeniyim. Eşim ve oğlum ile çamurlardayız. Baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ve silah arkadaşları tüm öğretmenlerimizin şehit olan öğretmenlerimizin emeği geçen yüreğiyle sevgiyle dolu kucaklayan herkesin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. 'Ne Mutlu Türküm' diyene Öğretmenler Günü'müz kutlu olsun. Burada da onlar için yarışıyorum." şeklinde konuştu.
Birbirinden heyecanlı yarışların gerçekleştirildiği etkinlik, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.
18. Geleneksel Off-Road Şenlikleri düzenlendi - DÜZCE

Pilot, Düzce, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:34 Uruguay'da devlet başkanı seçiminin ikinci turu düzenleniyor
18:33 Resulayn'da çok sayıda patlayıcı imha edildi
18:32 Dr. Aafia Sıddıki'ye destek toplantısı
18:32 Samsun çocuklara tribünde oyuncak yağmuru sürprizi
18:30 Samsun çocuklara tribünde oyuncak yağmuru sürprizi
17:47 İmamoğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili ilk açıklama: Benim ilgim dışındadır
17:23 AK Parti'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına sert yanıt: CHP'nin kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı
17:10 AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye destek: Kumpas kuruldu, sonuna kadar yanındayım
16:53 Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:16 Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:40 Tıraş olmaya gelen 49 yaşındaki sapıktan, 15 yaşındaki çırağa iğrenç teklif!
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
16:13 Fenerbahçe'de Mevlüt şoku: Kadrodan çıkartıldı
24.11.2019 18:36:24