18 Günlük Bebek "Hava Ambulansıyla" İstanbul'a Sevk Edildi

Balıkesir
'de böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 18 günlük Eymen Çakan, uzman ihtiyacından dolayı helikopter hava ambulansıyla İstanbul
'daki bir özel hastaneye sevk edildi.
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Yenidoğan
Yoğun Bakım Ünitesinde Prerenal ABY (böbrek yetmezliği) nedeniyle tedavi gören 18 günlük Eymen Çakan'ın Çocuk Nefroloji yan dal uzman ihtiyacı sebebiyle İstanbul'daki bir özel hastaneye sevki için 112 Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezine başvuruldu.
Eymen bebeğin Sağlık Bakanlığı
Hava Koordinasyon ile iletişime geçilmesinin ardından helikopter hava ambulansıyla tedavisinin devam edeceği İstanbul'daki hastaneye sevki sağlandı.
Şehir Hastanesi,Mustafa Kemal Atatürk,Balıkesir,İstanbul
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:09