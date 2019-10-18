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18 günlük bebek yatağında ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 18 günlük bebek yatağında ölü bulundu.

18.10.2019 12:1018 günlük bebek yatağında ölü bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 18 günlük bebek yatağında ölü bulundu.

Mesudiye Mahallesi Şipali yolunda ikamet eden Yahya ve Aişe Elacil'in ikinci çocukları olan 18 günlük daha isimlerini koymadıkları kız bebeği, sabah saatlerinde ailesi tarafından yatağında hareketsiz bir şekilde bulundu. Aile fertleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler bebeğin öldüğünü tespit etti. Olay yerine gelen polis ve cumhuriyet savcısı incelemede bulundu. Bebeğin sarılı olduğu battaniyede kan izi bulunmasından dolayı durumu şüpheli bulan savcılık, bebeğin cenazesini kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Burada yapılan incelemenin ardından bebek ailesine teslim edildi. Babanın bebeğinin cansız bedenini araba içerisinde kucağına alarak bırakmaması yürekleri burktu. - BURSA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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