18.06.2019 09:31
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18 Haziran Salı DHA Spor Gündemi

18 Haziran Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Rıza Kayaaalp: Hiçbir makam ya da mevkii beni olimpiyat şampiyonluğu ve aldığım başarılar kadar mutlu etmez"2020'de hem evleneceğim, hem de olimpiyat şampiyonluğunu istiyorum""Çok şükür ki çok başarılı bir kariyerim var""Her kategoride şampiyonluğu tatmış bir insanım""Hiçbir makam ya...

(ÖZEL) Rıza Kayaaalp: Hiçbir makam ya da mevkii beni olimpiyat şampiyonluğu ve aldığım başarılar kadar mutlu etmez
"2020'de hem evleneceğim, hem de olimpiyat şampiyonluğunu istiyorum"
"Çok şükür ki çok başarılı bir kariyerim var"
"Her kategoride şampiyonluğu tatmış bir insanım"
"Hiçbir makam ya da mevkii beni olimpiyat şampiyonluğu ve aldığım başarılar kadar mutlu etmez"
"İnşallah önce olimpiyat şampiyonluğu, sonra da gençliğimiz için güzel işler yapmak nasip olur"

(ÖZEL) Türkiye Cimnastik Federasyonu Çelen: Hedefimiz 2 kotanın üzerine çıkmak
"Parkur olimpik branş oldu"
"Dünyanın ilk 12 takımı arasına gireceğiz"
"Cimnastikte takım çok önemli"
"Bir sporcu 6 alette yarışabiliyor"

(ÖZEL) Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin: 2020 Tokyo'da milletimizin yüzünü güldüreceğiz
"Kota müsabakalarında sporcu sağlığına dikkat edilmeli"
"Şu an 4 kotamız var"

FENERBAHÇE
16: 30 Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı Final serisinde yaşanan olaylarla ilgili sarı lacivertli takımın başkanı Ali Koç ve başkanvekili Semih Özsoy basın toplantısı gerçekleştirecek

KULÜPLER BİRLİĞİ
13.00 Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı gerçekleştirilecek

KADINLAR DÜNYA KUPASI
22.00 Jamaika - Avustralya
22.00 İtalya - Brezilya

VOLEYBOL
Milletler Ligi Kadınlar
16.00 Brezilya - İtalya
19.00 Türkiye - Belçika


Kaynak: DHA
Tokyo, Türkiye, Spor

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