Haberler » Güncel » Haber

18 ilde fetö operasyonu: 30 gözaltı

Konya merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 50 askerden 30'u gözaltına alındı.

01.10.2019 09:1918 ilde fetö operasyonu: 30 gözaltı

Konya merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 50 askerden 30'u gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, daha önce gözaltına alınan askerler ve bu kişilere 'mahrem imamlık' yapan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, örgüt mensubu 50 askerin kimliği tespit edildi. Bu kapsamda, 6'sı daha önce ihraç edilen 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bugün sabah saatlerinde, Konya merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 30 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü
------------
-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA-DHA

=================================



Konya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:08 DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
13:08 Uşak'ta 13 yıl sonra gelen "cinayet" itirafı
13:08 Ekmeklerini tuzdan çıkarıyorlar
13:08 Ankara'da 4 kişinin öldüğü kazada, otobüs şoförü adliyede
13:07 Ekonominin lokomotifi sanayi Kocaeli'nde büyüyor
13:07 Çin 70'inci kuruluş yıldönümünü kutluyor
13:06 Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu