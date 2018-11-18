18 Kasım 2018, 09:39
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18 Kasım Pazar Dha Spor Gündemi

18 Kasım Pazar Dha Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI11: 00 Ukrayna maçının hazırlıkları başlayacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

11: 00 Ukrayna maçının hazırlıkları başlayacak.

18.30 A Milli Takım, Ukrayna ile oynayacağı özel maç için Konya'dan Antalya'ya geçecek.

19.00 Millilerin Antalya'ya gelişi 

FENERBAHÇE

Takım izinli

BEŞİKTAŞ

12.30 Teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon Lisesi 1971 mezunlarıyla bir araya gelecek.

GALATASARAY

Takım izinli

METİN TÜREL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

12.00 Dün hayatını kaybeden spor adamı Metin Türel'in cenaze namazı kılınacak.

NAİM SÜLEYMANOĞLU ANILACAK

11.45 Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu efsane sporcu merhum Naim Süleymanoğlu, vefatının 1. yılında kabri başında anılacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ

17.00 İngiltere - Hırvatistan  

20.00 Kuzey İrlanda - Avusturya  

20.00 Moldova - Lüksemburg  

20.00 San Marino - Belarus  

22.45 Yunanistan - Estonya  

22.45 Macaristan - Finlandiya  

22.45 İsviçre - Belçika  

HAZIRLIK MAÇLARI

15.00 Zenit St. Petersburg - Schalke 04 ( Galatasaray'ın rakibi)

TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 13'üncü haftanın maçları oynanacak.

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -

13.00 Darüşşafaka Tekfen - İstanbul BBSK

15.15 Gaziantep Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan

17.30 Arel Üniv. Büyükçekmece - Anadolu Efes

20.00 Galatasaray - Afyon Belediyespor

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi -

17.30 Nilüfer Bld. - Beşiktaş

Efeler Ligi -

14.00 Maliye Piyango - Jeopark Kula Bld.

15.30 Arhavi Bld. - Ziraat Bankası

14.00 İstanbul BBSK - İnegöl Bld.

16.00 Arkas Spor - Galatasaray

15.30 Tokat Bld. Plevne - Fenerbahçe Galatasaray,Ukrayna,Futbol
18 Kasım 2018 Pazar 09:39



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