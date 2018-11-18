18 Kasım Pazar Dha Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI<br><br>11: 00 Ukrayna maçının hazırlıkları başlayacak.<br><br>18.30 A Milli Takım, Ukrayna ile oynayacağı özel maç için Konya'dan Antalya'ya geçecek.<br><br>19.00 Millilerin Antalya'ya gelişi <br><br>FENERBAHÇE<br><br>Takım izinli<br><br>BEŞİKTAŞ<br><br>12.30 Teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon Lisesi 1971 mezunlarıyla bir araya gelecek.<br><br>GALATASARAY<br><br>Takım izinli<br><br>METİN TÜREL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK<br><br>12.00 Dün hayatını kaybeden spor adamı Metin Türel'in cenaze namazı kılınacak.<br><br>NAİM SÜLEYMANOĞLU ANILACAK<br><br>11.45 Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu efsane sporcu merhum Naim Süleymanoğlu, vefatının 1. yılında kabri başında anılacak.<br><br>UEFA ULUSLAR LİGİ<br><br>17.00 İngiltere - Hırvatistan <br><br>20.00 Kuzey İrlanda - Avusturya <br><br>20.00 Moldova - Lüksemburg <br><br>20.00 San Marino - Belarus <br><br>22.45 Yunanistan - Estonya <br><br>22.45 Macaristan - Finlandiya <br><br>22.45 İsviçre - Belçika <br><br>HAZIRLIK MAÇLARI<br><br>15.00 Zenit St. Petersburg - Schalke 04 (Galatasaray'ın rakibi)<br><br>TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 13'üncü haftanın maçları oynanacak.<br><br>BASKETBOL<br><br>Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -<br><br>13.00 Darüşşafaka Tekfen - İstanbul BBSK<br><br>15.15 Gaziantep Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan<br><br>17.30 Arel Üniv. Büyükçekmece - Anadolu Efes<br><br>20.00 Galatasaray - Afyon Belediyespor<br><br>VOLEYBOL<br><br>Vestel Venus Sultanlar Ligi -<br><br>17.30 Nilüfer Bld. - Beşiktaş<br><br>Efeler Ligi -<br><br>14.00 Maliye Piyango - Jeopark Kula Bld.<br><br>15.30 Arhavi Bld. - Ziraat Bankası<br><br>14.00 İstanbul BBSK - İnegöl Bld.<br><br>16.00 Arkas Spor - Galatasaray<br><br>15.30 Tokat Bld. Plevne - Fenerbahçe