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18 kilo 283 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da bir ev ve otomobilde 18 kilo 283 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına aldı.

15.11.2019 10:17 | Son Güncelleme: 15.11.2019 10:19
'da bir ev ve otomobilde 18 kilo 283 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'ndeki bir ev ve otomobilde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.
Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, ev ve araçta yaptığı aramada 18 kilo 283 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 115 lira, 1110 avro ile ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirdi.
Uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
18 kilo 283 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Adana, Güncel

Kaynak: AA


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