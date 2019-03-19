18 Mart 2019 Haberleri

<ul class='manset-list'><li><a href='/cami-saldirisinda-esini-kaybeden-yeni-zelandali-11851457-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/esi-oldurulen-yeni-zelandali-dan-duygulandiran_11851457_44_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Cami Saldırısında Eşini Kaybeden Yeni Zelandalı Duygulandıran Sözler: Onu Bağışlıyorum</span> </a></li><li><a href='/esini-kaybeden-demet-akbag-dan-duygusal-mesaj-11851432-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/esini-kaybeden-demet-akbag-dan-duygusal-mesaj_11851432_14_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Eşini Kaybeden Demet Akbağ'dan Duygusal Mesaj!</span> </a></li><li><a href='/guzelligiyle-nam-salan-bisikletci-lucia-11851373-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/lucia-javorcekova-spor-kariyerini-noktaladi_11851373_42_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Güzelliğiyle Nam Salan Bisikletçi Lucia Javorcekova, DJ'liğe Geçiş Yaptı</span> </a></li><li><a href='/uyusturucu-yuzunden-olumden-donen-demi-lovato-dan-11851366-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/uyusturucu-yuzunden-olumden-donen-unlu-sarkicidan_11851366_11_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Uyuşturucu Yüzünden Ölümden Dönen Demi Lovato'dan İlginç İtiraf!</span> </a></li><li><a href='/cem-yilmaz-yeni-gosterisiyle-sahnelere-geri-11851327-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/cem-yilmaz-yeni-gosterisiyle-sahnelere-geri_11851327_80_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Cem Yılmaz, Yeni Gösterisiyle Sahnelere Geri Döndü!</span> </a></li><li><a href='/cumhurbaskani-erdogan-dan-fenerbahce-aciklamasi-11851304-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/cumhurbaskani-erdogan-dan-fenerbahce-aciklamasi_11851304_50_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Açıklaması: Allah Yaşatmasın</span> </a></li><li><a href='/alper-potuk-un-estetiksiz-hali-sosyal-medyada-11851264-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/alper-potuk-un-estetiksiz-hali-sosyal-medyada_11851264_63_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Alper Potuk'un Estetiksiz Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu!</span> </a></li><li><a href='/lille-formasi-giyen-mehmet-zeki-celik-fiorentina-11851257-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/mehmet-zeki-celik-italyan-devine-gidiyor_11851257_7_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Lille Forması Giyen Mehmet Zeki Çelik, Fiorentina Yolunda</span> </a></li><li><a href='/bursa-da-dehset-anlari-kamerada-cocuk-surucu-11851252-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/bursa-da-dehset-anlari-kamerada-cocuk-surucu_11851252_83_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Bursa'da Dehşet Anları! Çocuk Sürücü Ganyan Bayiine Böyle Daldı</span> </a></li><li><a href='/kadin-polis-memurunu-yerde-surukledi-11851248-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/kadin-polisi-dovup-kacmaya-calisti-elindeki_11851248_21_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Kadın Polis Memurunu Darp Edip Kaçmaya Çalışan Saldırgan, Yakalandı</span> </a></li><li><a href='/chp-mitinginde-bozkurt-isareti-11851240-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/kilicdaroglu-bozkurt-isareti-yapan-vatandaslara_11851240_52_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Kılıçdaroğlu, Mitingde Bozkurt Yapan Vatandaşlara Seslendi: İşte O Milliyetçidir, Ülkücüdür</span> </a></li><li><a href='/sosyal-medya-fenomeni-selin-cigerci-hastanelik-11851233-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/cinsiyet-degistirmesiyle-gundeme-gelen-selin_11851233_88_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Sosyal Medya Fenomeni Selin Ciğerci, Hastanelik Oldu!</span> </a></li><li><a href='/ogrenci-pansiyonunun-altindaki-is-yerinde-cikan-11851226-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/yangin-merdiveninin-kilitli-oldugu-ogrenci_11851226_44_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Yangın Merdiveninin Kilitli Olduğu Öğrenci Pansiyonunda Can Pazarı!</span> </a></li><li><a href='/erdogan-dan-cok-carpici-ayasofya-aciklamasi-bu-11851224-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/erdogan-dan-cok-carpici-ayasofya-aciklamasi-bu_11851224_30_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Erdoğan'dan Çok Çarpıcı Ayasofya Açıklaması: Bu Oyunlara Gelmeyelim!</span> </a></li><li><a href='/nazim-sangare-den-senol-gunes-e-gonderme-ne-11851174-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/nazim-sangare-den-senol-gunes-e-gonderme_11851174_27_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Nazım Sangare'den Şenol Güneş'e Gönderme: Ne Mutlu Türküm Diyene</span> </a></li><li><a href='/eser-yenerler-ile-berfu-yildiz-in-dugun-tarihi-11851166-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/komedyen-eser-yenerler-in-dugun-tarihi-belli-oldu_11851166_82_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Eser Yenerler ile Berfu Yıldız'ın Düğün Tarihi Belli Oldu</span> </a></li><li><a href='/son-dakika-hollanda-da-3-kisiyi-olduren-11851087-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/son-dakika-hollanda-da-3-kisiyi-olduren_11851087_16_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Hollanda'da 3 Kişiyi Öldüren Saldırgan Yakalandı</span> </a></li><li><a href='/son-dakika-hollanda-daki-saldiriyla-ilgili-11851076-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/hollanda-daki-saldiriyla-ilgili-turkiye-den-ilk_11851076_93_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Hollanda'daki Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama: Faili Kim Olursa Olsun Şiddetle Kınıyoruz</span> </a></li><li><a href='/michael-essien-azerbaycan-ekibi-fk-sabail-e-11851059-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/michael-essien-den-surpriz-imza_11851059_32_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Michael Essien, Azerbaycan Ekibi FK Sabail'e Transfer Oldu</span> </a></li><li><a href='/jet-sosyete-nin-melike-si-asli-bekiroglu-11851056-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/jet-sosyete-nin-melike-si-asli-bekiroglu_11851056_96_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Jet Sosyete'nin Melike'si Aslı Bekiroğlu, Fiziğiyle Büyüledi!</span> </a></li><li><a href='/imamoglu-adada-yasayanlara-ulasim-icinsoz-verdi-11851050-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/imamoglu-ndan-yuzde-40-indirim-sozu_11851050_16_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>İmamoğlu, Adada Yaşayanlara Ulaşım İçin Söz Verdi: Yüzde 40 İndirimli Yapacağız</span> </a></li><li><a href='/mansur-yavas-tan-dikkat-ceken-aciklama-trafolara-11851038-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/dikkat-ceken-aciklama-trafolara-fil-de-soksalar_11851038_48_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Açıklama: Trafolara Kedi Değil Fil Soksalar Fayda Etmeyecek</span> </a></li><li><a href='/senol-gunes-a-milli-takim-ile-ilk-antrenmanina-11850971-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/senol-gunes-a-milli-takim-ile-ilk-antrenmanina_11850971_86_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Şenol Güneş, A Milli Takım ile İlk Antrenmanına Çıktı</span> </a></li><li><a href='/cem-yilmaz-in-galatasarayli-bir-taraftara-verdigi-11850934-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/cem-yilmaz-in-galatasarayli-taraftara-cevabi-olay_11850934_83_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Cem Yılmaz'ın Galatasaraylı Bir Taraftara Verdiği Cevap Olay Oldu</span> </a></li><li><a href='/mehmet-topal-sakatligi-nedeniyle-milli-takim-11850836-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/yildiz-isim-milli-takim-kadrosundan-cikarildi_11850836_62_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Mehmet Topal, Sakatlığı Nedeniyle Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı</span> </a></li><li><a href='/a-haberin-guzel-sunucusu-saatinin-fiyatiyla-dudak-11850824-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/a-haber-in-guzel-sunucusu-saatinin-fiyatiyla_11850824_76_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>A Haberin Güzel Sunucusu, Saatinin Fiyatıyla Dudak Uçuklattı!</span> </a></li><li><a href='/hollanda-daki-silahli-saldiriyla-ilgili-11850792-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/hollanda-saldirganinin-yakinlari-konustu-teror_11850792_67_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Hollanda'daki Silahlı Saldırıyla İlgili Şüphelinin Yakınlarından Açıklama: Ailevi Meseleleri Vardı</span> </a></li><li><a href='/prof-dr-canan-karatay-mutlulugun-sirrini-11850759-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/prof-dr-canan-karatay-mutlulugun-sirrini_11850759_15_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Prof. Dr. Canan Karatay, Mutluluğun Sırrını Açıkladı!</span> </a></li><li><a href='/sinan-gumus-italya-ligi-ekibi-genoa-ile-anlasti-11850734-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/sinan-gumus-un-yeni-adresi-belli-oldu-eski_11850734_38_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Sinan Gümüş, İtalya Ligi Ekibi Genoa ile Anlaştı</span> </a></li><li><a href='/ordu-da-damat-dehseti-11850662-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/kayinpederini-oldurup-cesedini-saklayan-damadi_11850662_27_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Kayınpederini Tüfekle Vurarak Öldüren Damadı, Babası Jandarmaya Teslim Etti</span> </a></li><li><a href='/okuldaki-ataturk-bustlerine-saldiriya-18-yil-8-ay-11850609-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/tabanca-ve-molotofla-ataturk-bustune-saldirinin_11850609_53_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Okuldaki Atatürk Büstlerine Saldırına Şahsın Cezası Belli Oldu</span> </a></li><li><a href='/fikret-orman-in-burak-yilmaz-pismanligi-keske-11850508-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/fikret-orman-in-burak-yilmaz-pismanligi_11850508_20_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Fikret Orman'ın Burak Yılmaz Pişmanlığı: Keşke Daha Önce Alsaydık</span> </a></li><li><a href='/dereye-dusen-kardesini-kurtarmak-icin-suya-11850489-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/mersin-de-facia-dereye-dusen-kardesi-icin-hic_11850489_47_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Dereye Düşen Kardeşini Kurtarmak İçin Suya Atlayan, 12 Yaşındaki Hediye Konuştu: Elimden Kayıp Gitti</span> </a></li><li><a href='/ilber-ortayli-nin-buket-aydin-i-azarladigi-11850475-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/ilber-ortayli-nin-buket-aydin-i-azarladigi-video_11850475_59_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>İlber Ortaylı'nın Buket Aydın'ı Azarladığı Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu</span> </a></li><li><a href='/mhk-den-galatasaray-maci-icin-ofsayt-aciklamasi-11850396-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/mhk-den-galatasaray-maci-icin-ofsayt-aciklamasi_11850396_92_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>MHK'den Galatasaray Maçı İçin Ofsayt Açıklaması</span> </a></li><li><a href='/juventus-alexis-sanchez-in-pesine-dustu-11850360-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/alexis-sanchez-e-juventus-kancasi_11850360_34_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Juventus, Alexis Sanchez'in Peşine Düştü</span> </a></li><li><a href='/sadio-mane-demba-ba-nin-rekorunu-kirdi-11850251-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/mane-demba-ba-nin-rekorunu-kirdi_11850251_97_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Sadio Mane, Demba Ba'nın Rekorunu Kırdı</span> </a></li><li><a href='/napoli-nin-basarili-kalecisi-david-ospina-nin-11850177-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/yogun-bakima-alinan-david-ospina-nin-durumu_11850177_71_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Napoli'nin Başarılı Kalecisi David Ospina'nın Yoğun Bakımda Tedavisi Sürüyor!</span> </a></li><li><a href='/restoranda-cinayet-bicagi-gozunu-bile-kirpmadan-11850168-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/restoranda-esini-baska-bir-adamla-goren-koca_11850168_26_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Cani Koca, Eşiyle Birlikte Yemek Yerken Gördüğü Adama Ekmek Bıçağıyla Saldırdı</span> </a></li><li><a href='/dunyaca-unlu-sarkici-della-miles-musluman-oldu-11850129-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/18/dunyaca-unlu-sarkici-ziyaret-icin-geldigi_11850129_38_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Dünyaca Ünlü Şarkıcı Della Miles, Müslüman Oldu</span> </a></li></ul>