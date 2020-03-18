18 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı
18 Mart 2020 Çarşamba günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
18.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 18.03.2020 06:45
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Doya Doya Moda
03:00 Doya Doya Moda
03:15 Seda Sayan İle Yemekteyiz
05:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
05:15 Gel Konuşalım
06:30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Gel Konuşalım
10:45 Survivor Panorama 2020
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
Kaynak: InterSinema.com
Etiketler : Seda Sayan, Moda, Tv8, TV, TV
Manşet
Haberler
Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi
Haberler
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Haberler
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Haberler
Emre Belözoğlu istedi, Fenerbahçe teknik direktörlük için Yalçın Koşukavak'la anlaştı
Haberler
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Haberler
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Haberler
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı