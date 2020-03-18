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18 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı

18 Mart 2020 Çarşamba günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

18.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 18.03.2020 06:45
18 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Doya Doya Moda

03:00 Doya Doya Moda

03:15 Seda Sayan İle Yemekteyiz

05:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

05:15 Gel Konuşalım

06:30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Gel Konuşalım

10:45 Survivor Panorama 2020

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Seda Sayan, Moda, Tv8, TV, TV

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