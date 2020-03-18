18 Mart Çanakkale zaferi
Kargı'da Çanakkale Zaferi'nin 105'ncü yıl dönümü nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.
18.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:19
Kargı 'da Çanakkale Zaferi'nin 105'ncü yıl dönümü nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende Kaymakamlık ve belediye çelenkleri Atatürk anıtına sunuldu.
Kargı Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törene Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ağaçhanlı, İlçe Jandarma Komutan V. J.Kd.Bçvş. Davut Aslantaş, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Müftüsü Mahmut Uluşahan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, kurum personelleri ile asker ve polisler katıldı.
Çorum Valiliği'nin talimatıyla, corona virüs tedbirleri kapsamında çelenk sunma ve şehitlik ziyareti dışında 18 Mart ile ilgili herhangi bir etkinlik yapılmadı. - ÇORUM
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende Kaymakamlık ve belediye çelenkleri Atatürk anıtına sunuldu.
Kargı Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törene Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ağaçhanlı, İlçe Jandarma Komutan V. J.Kd.Bçvş. Davut Aslantaş, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Müftüsü Mahmut Uluşahan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, kurum personelleri ile asker ve polisler katıldı.
Çorum Valiliği'nin talimatıyla, corona virüs tedbirleri kapsamında çelenk sunma ve şehitlik ziyareti dışında 18 Mart ile ilgili herhangi bir etkinlik yapılmadı. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Kaymakamlık, Kargı, Güncel
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