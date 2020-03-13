18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası
Afyonkarahisar İl Müftülüğü ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası dolayısıyla tüm şehitler ve vefat eden gaziler için mevlid-i şerif okutuldu.
13.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:04
Afyonkarahisar İl Müftülüğü ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası dolayısıyla tüm şehitler ve vefat eden gaziler için mevlid-i şerif okutuldu.
İmaret Camisindeki programa, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kumartaşlı, program ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası dolayısıyla Afyonkarahisar'da tüm şehitler ve vefat eden gaziler için mevlit okunarak dua edildiğini ifade etti.
Programın ardından camiden çıkan vatandaşlara, lokum ve çikolata ikram edildi.
İmaret Camisindeki programa, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kumartaşlı, program ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası dolayısıyla Afyonkarahisar'da tüm şehitler ve vefat eden gaziler için mevlit okunarak dua edildiğini ifade etti.
Programın ardından camiden çıkan vatandaşlara, lokum ve çikolata ikram edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : şehitler haftası, Çanakkale Zaferi, Afyon, Güncel
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