18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası
Saadet Partisi İzmir İl Gençlik Kolları üyeleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Konak Meydanı'nda üzüm hoşafı dağıttı.
15.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:44
Saadet Partisi İzmir İl Gençlik Kolları üyeleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Konak Meydanı'nda üzüm hoşafı dağıttı.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Savaşı'nda askerlerin günlük karavanası olan üzüm hoşafı ve ekmekten oluşan menü İzmirlilere sunuldu.
Anma etkinliği kapsamında performans sanatçısı Umutcan Koçyiğit, canlı heykel olarak Seyit Onbaşı'yı canlandırdı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Saadet Partisi İzmir Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Hazırbulan, kahramanlık destanını tarihe altın harflerle kazıyan tu¨m s¸ehitleri rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.
Türk milletinin diriliş destanının anlatmak üzere etkinlik düzenlediklerini vurgulayan Hazırbulan, "O gu¨nleri bir nebze de olsa anlamak ve yas¸amakadına bir farkındalık olus¸turmak istedik. C¸anakkale menu¨su¨ olan u¨zu¨m hos¸afı ve ekmek ikram ediyoruz. Buzaferin ac¸lıkla ve sefaletle, silah yoklugˆunda bu¨yu¨k zorluklarla ama nasıl bir iman gu¨cu¨yle kazanıldıgˆınıdu¨s¸u¨nmeliyiz. Kahraman Mehmetc¸igˆimizin 'C¸anakkale gec¸ilmez' deyip vatan ugˆruna canını hic¸e sayarakverdigˆi mu¨cadele, yazdıgˆı destan ve ortaya koydugˆu ruh asla unutulmadı, unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Savaşı'nda askerlerin günlük karavanası olan üzüm hoşafı ve ekmekten oluşan menü İzmirlilere sunuldu.
Anma etkinliği kapsamında performans sanatçısı Umutcan Koçyiğit, canlı heykel olarak Seyit Onbaşı'yı canlandırdı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Saadet Partisi İzmir Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Hazırbulan, kahramanlık destanını tarihe altın harflerle kazıyan tu¨m s¸ehitleri rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.
Türk milletinin diriliş destanının anlatmak üzere etkinlik düzenlediklerini vurgulayan Hazırbulan, "O gu¨nleri bir nebze de olsa anlamak ve yas¸amakadına bir farkındalık olus¸turmak istedik. C¸anakkale menu¨su¨ olan u¨zu¨m hos¸afı ve ekmek ikram ediyoruz. Buzaferin ac¸lıkla ve sefaletle, silah yoklugˆunda bu¨yu¨k zorluklarla ama nasıl bir iman gu¨cu¨yle kazanıldıgˆınıdu¨s¸u¨nmeliyiz. Kahraman Mehmetc¸igˆimizin 'C¸anakkale gec¸ilmez' deyip vatan ugˆruna canını hic¸e sayarakverdigˆi mu¨cadele, yazdıgˆı destan ve ortaya koydugˆu ruh asla unutulmadı, unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Saadet Partisi, Konak, İzmir, Güncel
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