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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne doğru

Gaziantep Valisi Davut Davut Gül, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

17.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:00
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne doğru
Gaziantep Valisi Davut Davut Gül, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Gül, mesajında, vatan uğruna yüksek irade ve sarsılmaz inançla tüm dünyaya meydan okuyan şehitleri, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde bir kez daha anıyor olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.
Çanakkale Zaferi'nin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği, ecdadın omuz omuza vererek üstlendiği büyük mücadelenin destanı olduğunu kaydeden Gül, şöyle devam etti:
"Aziz milletimiz, 18 Mart'ta 'Çanakkale geçilmez' diyerek vatan, bayrak, istiklal ve hürriyet uğruna tüm dünyaya meydan okumuş, bir milletin yeniden varoluş ve diriliş destanı olan Çanakkale destanını yazmıştır. Çanakkale geçilmedi, geçilmeyecek. Çanakkale'de tüm imkansızlıklara rağmen, vatanın her köşesinden evlatlarımız, milli ve manevi değerlerimiz için hayatını ortaya koyarak bizleri yeryüzünde milletlerin en azizi kılmıştır. Milletimize bu eşsiz zaferin gururunu yaşatan, vatanımız, bağımsızlığımız, milli birlik ve bütünlüğümüz için canlarını hiçe sayan kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."
Vatanın bekası için benliklerinden vazgeçen şehitlerin milletin gönlünde sonsuza kadar yaşayacağını aktaran Gül, onların mukaddes emaneti olan bu vatan topraklarının dün olduğu gibi bugün de canını hiçe sayacak vatan evlatları tarafından korunduğunu vurguladı.
Gül, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanları, vatanını canından aziz bilen şehitleri rahmetle ve minnetle andığını belirterek, "Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyor, bayrak ve namus uğruna canını vermenin ve ölümü hiçe sayarak mücadele etmenin ne demek olduğunu yakinen bilen tüm Gazi şehirli hemşehrilerime selam ve saygılar sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler : Çanakkale Zaferi, Gaziantep, Çanakkale, Güncel

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