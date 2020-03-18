18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri düzenlenen törenle yâd edildi

Tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele verdiği korona virüsünden dolayı kapalı mekanların kullanılmaması gerektiği için dışarıda anma programı yapıldı.

Kaymakamlık , Belediye Başkanlığı ve Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği çelenklerinin Atatürk büstüne konulmasının ardından, Garnizon Komutanlığı tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sağlık tedbirleri gereği program sona erdi

Kaynak: Bültenler