18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri düzenlenen törenle yâd edildi
Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferinin 105. Yılı münasebetiyle Çanakkale Zaferi ve şehitler Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programla yâd edildi.
18.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:08
Tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele verdiği korona virüsünden dolayı kapalı mekanların kullanılmaması gerektiği için dışarıda anma programı yapıldı.
Kaymakamlık , Belediye Başkanlığı ve Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği çelenklerinin Atatürk büstüne konulmasının ardından, Garnizon Komutanlığı tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sağlık tedbirleri gereği program sona erdi
Kaynak: Bültenler
Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Kaymakamlık, Güncel
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