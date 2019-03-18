18 Mart 2019, 13:38
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18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. Yılında Stadyumda Anma Töreni Düzenleniyor

18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. yılında stadyumda anma töreni düzenleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan anma töreni için stada geldi ÇANAKKALE(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. yılında stadyumda anma törenleri düzenleniyor.

18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. yılında stadyumda anma töreni düzenleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan anma töreni için stada geldi ÇANAKKALE(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. yılında stadyumda anma törenleri düzenleniyor. Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale, Genel
Kaynak: İHA