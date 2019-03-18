18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. yılında stadyumda anma töreni düzenleniyor

18 Mart <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/canakkale/' title='Çanakkale'>Çanakkale</a> Zaferinin 104. yılında stadyumda anma töreni düzenleniyor </br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Erdoğan</a> anma töreni için stada geldi ÇANAKKALE(İHA)- <a class='keyword' href='/cumhurbaskani-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Erdoğan</a>'ın katılımıyla 18 Mart <a class='keyword' href='/canakkale/' title='Çanakkale'>Çanakkale</a> Zaferinin 104. yılında stadyumda anma törenleri düzenleniyor.