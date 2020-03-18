18 Mart çelenk sunma töreni yapıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şehitlik anıtında 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında protokolün katıldığı bir çelenk sunma töreni düzenlendi.
18.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:11
Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde şehitlik anıtında 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında protokolün katıldığı bir çelenk sunma töreni düzenlendi.
İçisleri Bakanlığı'ndan gelen yazı ve tedbirler gereği, sade bir tören ve sadece protokol katılımıyla, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk koyma merasimi ile tören sonlandırıldı.
Çelenk sunma törenine Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Garnizon Komutanı P. Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Gaziler Derneği katıldı. - BALIKESİR
İçisleri Bakanlığı'ndan gelen yazı ve tedbirler gereği, sade bir tören ve sadece protokol katılımıyla, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk koyma merasimi ile tören sonlandırıldı.
Çelenk sunma törenine Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Garnizon Komutanı P. Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Gaziler Derneği katıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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