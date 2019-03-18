18 Mart 2019, 09:29
»»

18 Mart Pazartesi Dha Spor Gündemi

18 Mart Pazartesi Dha Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI14.30 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF tesislerinde basın toplantısı düzenleyecek.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

14.30 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF tesislerinde basın toplantısı düzenleyecek.

(TOPLANTIYI CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ)

18.30 A Milliler, Arnavutluk ve Moldova maçlarının hazırlıklarına başlayacak.

BEŞİKTAŞ

11.00 Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılarda çalışmalar devam edecek.

ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI

17.00 Ümit Milli Takım, Arnavutluk U21 Takımı ile yapacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarına başlayacak. Şenol Güneş, Futbol, Spor
Kaynak: DHA


YORUMLAR