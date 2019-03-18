18 Mart Pazartesi Dha Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
14.30 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF tesislerinde basın toplantısı düzenleyecek.
(TOPLANTIYI CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ)
18.30 A Milliler, Arnavutluk ve Moldova maçlarının hazırlıklarına başlayacak.
BEŞİKTAŞ
11.00 Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılarda çalışmalar devam edecek.
ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI
17.00 Ümit Milli Takım, Arnavutluk U21 Takımı ile yapacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarına başlayacak.
Şenol Güneş, Futbol, Spor
Kaynak: DHA