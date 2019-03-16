Kaynak: AA

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.Gürkan, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin yedi düvele karşı kazanıldığını belirtti.Tarihten silinmek istenen Türk milletinin bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için destansı bir mücadele verdiğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:"Savaşta hayatını kaybeden öğrenciler nedeniyle okulların mezun veremediği, Seyit onbaşının sırtında 215 kiloluk mermiyi taşıdığı bir zaferdir, Çanakkale Zaferi. Mustafa Kemal'in Anafartalar'da kalbinin üstünde bulunan cep saatinin kurşunu yavaşlatması sayesinde hayata tutunduğu savaştır, Çanakkale Zaferi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kulaklarımıza kazınan vatanın, bayrağın ne kadar değerli olduğunu anlatan 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' sözüdür Çanakkale Zaferi.Çanakkale'nin geçilmeyeceğini tarihe altın harflerle yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyet intikal eden kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum."-ETB'nin mesajıEdirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve ETB Meclis Başkanı Fedai Canım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla ortak anma mesajı yayımladı.Mesajda, Çanakkale Zaferi'nin tarihin eşine az rastlanan en büyük kahramanlık destanlarından biri olduğu belirtilerek, "Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan, bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumasını bilmiştir. Çanakkale Savaşı'nın zaferle sonuçlandığı 18 Mart, aynı zamanda aziz şehitlerimizin hatırasını canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'Şehitleri Anma Günü' olarak kabul ve ilan edilmiştir." denildi.15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Güner15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, yayımladığı anma mesajında, Türk milletinin Çanakkale Zaferi'ni büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiğini belirtti.Çanakkale Zaferi'nin vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk milletinin neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini aktaran Güner, şunları kaydetti:"Çanakkale dün olduğu gibi bugün de ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutulmaması gereken bir derstir. Çanakkale'de olduğu gibi 15 Temmuz'da ki darbe girişiminde de Türk milleti en modern silahlara kafa tuttu. Tıpkı 104 yıl önce Çanakkale'de olduğu gibi, 15 Temmuz'da da en modern silahlar, milletimizin azim ve inancı karşısında çaresiz kalmıştır.15 Temmuz'da yaşananların, bir asır önce Çanakkale'yi yedi düvele mezar eden ruhun ne kadar diri olduğunu hepimize gösterdiğine inanıyorum. Önümüzdeki süreçte de birlik ve dayanışma içinde, aynı kararlılıkla, ülkemize, istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağımıza inancım tamdır. Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutluyor, bize bu mukaddes vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum."