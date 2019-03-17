Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Bilgin
, mesajında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin aziz Türk milletinin tarihe not düştüğü şanlı bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.
Türk milletinin, vatanını, hürriyet ve istiklalini korumak için emsalsiz fedakarlıklar göstermiş, cesaret dolu mücadelesiyle tarih boyunca şanlı zaferler kazandığını aktaran Bilgin, dönemin şartlarıyla imkansızın başarıldığı, milletin birlik ve beraberlik ruhuyla yazdığı zafer olduğunu kaydetti.
Çanakkale Deniz Zaferi'nin dünya tarihini etkileyen bir dönüm noktası olduğunu milletin imkansızlıkları ve olumsuzlukları da yenecek derecedeki vatan sevgisinin "Çanakkale geçilmez" dedirttiğini ifade eden Bilgin, mesajında şunları kaydetti:
"Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk
' Çanakkale Zaferi
, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur' sözüyle Çanakkale'deki askerimizin manevi gücünü, ölüme hazır bekleyişini, vatan uğruna kendini hiçe sayışını ve bu büyük zaferin hangi ruhla kazanıldığını gözler önüne sermektedir. Çanakkale zaferi, Türk milletine büyük bir onur ve güven kazandırmıştır. Bu zafer aynı zamanda, milletimizin kahramanlığı, azmi, iradesi, cesareti ve vatan sevgisinin yanı sıra, harp sahasında bile düşmanından esirgemediği merhametini ve şefkatini de tüm insanlığa örnek olacak şekilde ortaya koymuştur. Çanakkale savaşları, bir kahramanlık abidesi olmakla birlikte, savaşan ülke ve milletleri birbirine yakınlaştıran yönüyle de dünya tarihinde müstesna bir yere sahiptir. Bu vatan için canlarını seve seve veren şehitlerimiz, emsalsiz özverileriyle, milletimizin değerlerinin ne kadar sağlam ve güçlü olduğunu tarih boyunca kanıtlamışlardır. Bizler de bu şuurla, şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkarak, ülkemizi geleceğe en güçlü şekilde taşımak için çalışıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi, dayanışmamızı koruduğumuz sürece inanıyorum ki, yarınlarımız daha güzel ve daha parlak olacaktır. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitleri Anma Günü münasebetiyle de bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan, başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz."
Kırklareli, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA