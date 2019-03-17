18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Malatya
Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
, AK Parti
Malatya Milletvekili Öznur Çalık
ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Polat, mesajında, Çanakkale Savaşı'nın bundan 104 yıl önce Mehmetçiğin tarihe şanla ve şerefle "Çanakkale Geçilmez" diye tüm dünyaya öğrettiği şanlı bir destan olduğunu belirtti.
Çanakkale Savaşı'nın önemine dikkati çeken Polat, şunları kaydetti:
"Kahramanlık destanlarıyla dolu şanlı tarihimizde öyle dönüm noktaları vardır ki sadece bizim için değil tüm insanlık için bir abidedir. Çanakkale Savaşı da böylesine muhteşem destanlardan biridir. Çanakkale Zaferi
, yok olacağı tahmin edilen bir milletin, gerektiğinde vatanı uğruna severek ölüme koşmasının anıtlaşmış örneğidir. Yine bu zafer, kendisinden güçlü düşman orduları karşısında kazanılmış bir onur savaşıdır. Çanakkale Savaşları sonunda, zamanın en gelişmiş silahlarıyla donatılmış düşman kuvvetleri, Türk askeri karşısında ağır bir yenilgiye uğramış, Gelibolu
yarımadasından geri çekilmek zorunda kalmıştır. Çanakkale Savaşları'nın yıl dönümünde bizlere düşen en büyük görev, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, birlik ve beraberliğimizi daima korumaktır."
AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise Çanakkale Zaferi'nin milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği bir kahramanlık destanı olarak tarihin unutulmazları arasına girdiğini aktararak, "Bu zafer, büyük bir imanın, sarsılmaz cesaret ve mertliğin bir simgesi, ecdadımızdan bizlere bir ders, bir kılavuz niteliğindedir." ifadelerini kullandı.
Çalık, ülke olarak geçirdiğimiz şu zor günleri atlatmak için Çanakkale ruhunu yakalamaya, milletçe dayanışma ve birlik içinde teröre karşı durmanın elzem olduğunu bildirerek, şöyle devam etti:
"Hangi görüşten olursa olsun, vatandaşlarımız, siyasi partilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız ülkemize yönelen tehditlere karşı yek vücut halinde göğüs gerdiği zaman, tarihimizin de net bir şekilde gösterdiği gibi, hiçbir fitne ve fesat bu topraklarda başarı şansı bulamayacaktır. Çanakkale'de "sen, ben, o" yoktu, "biz" vardı. Dünya tarihine damga vurmuş, tarihin akışını değiştirmiş bu zafer böyle bir ruhun neticesiydi. Bugün de ülkemizi hedef almış hiçbir plan, hiçbir güç, hiçbir terör örgütü amaçlarında başarılı olamayacak, milletimizi ayrıştırmayı, ülkemizi parçalamayı başaramayacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti
, köklü tarihi tecrübeleri, cesur ve kararlı duruşuyla bu belaların üstesinden mutlaka gelecektir."
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise Çanakkale'nin ölüme meydan okuyan bir ruh yüceliğinin öldürmekten çekinmeyen azgın ruhları bozguna uğrattığı yer olduğunu ifade etti.
AK Parti, Malatya, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA