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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Kars'ta program düzenlendi.Garnizon Şehitliğindeki program, Kars Valisi Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Belediye Başkan Vekili Tahsin Güngör'ün anıta çelenk sunmasıyla başladı.Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışıyla yapıldı. Vali Öksüz ve beraberindekiler, şehitlikteki müzeyi gezdi, ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Sizler, ay yıldızlı bayrağımızın vatan semalarında özgürce dalgalandığı, huzurlu bir toplumda, birlik beraberlik içinde kardeşçe yaşayabilmemiz uğruna canlarınızı feda ettiğiniz. Vatan ve millet için yaptığınız fedakarlık, hiçbir şeyle ölçülmeyecek kadar ulvi ve emsalsizdir. Sizler, yüce Allah katında ve aziz milletin gönlünde en yüce mertebeye eriştiniz." dedi.18 Mart Çanakkale Zaferi'nin eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Vali Öksüz, "Aziz Vatanımızın kalkınmasını sağlamak, devletimizin bekasını ve milletimizin birlik ve beraberliğini koruma sorumluluğumuzun bilincindeyiz biliniz ki ülkemizin varlığına kasteden iç ve dış hiç bir güç istiklalimizin ve istikbalimizin üzerine gölge düşüremeyecek, Türkiye'yi bölemeyecek, devletimizi yıkamayacak, ezanımızı susturamayacak, bu ülkeye diz çöktüremeyecek, bu aziz millete boyunduruk vuramayacak, ay yıldızlı şanlı bayrağımız dünya döndükçe semada dalgalanmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.Program, İl Kültür ve Turizm Kültür Merkez'indeki etkinliklerle devam etti.