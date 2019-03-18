Ankara Valisi Vasip Şahin
, "Dün olduğu gibi bugün de bağımsızlığımız ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
Şahin ve beraberindeki heyet, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir
'de ve Cebeci Şehitliği'nde düzenlenen törenlere katıldı.
Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk
'ün mozolesine çelenk bırakan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Büyük Atatürk, bir bağımsızlık destanı olan Çanakkale Zaferi
'ni kutlamak ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi anmak için huzurunuzdayız. Türk milletinin makus talihini yendiği, tükendi denilen bir devletin şaha kalkarak dünyaya meydan okuduğu, düşmana karşı göğsünü siper eden Mehmetçik'in dünyada eşine rastlanılmayan bir kahramanlık destanı yazdığı Çanakkale Savaşları'nın 104. yılını büyük bir coşkuyla idrak ediyoruz. Çanakkale Zaferimizin 104. yılında, ecdadımızın manevi mirasına sahip çıkarak, şanlı tarihimizden aldığımız güç ve azimle, dün olduğu gibi bugün de bağımsızlığımız ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Şahsınızda tüm gazilerimizi ve vatan topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."
Vali Şahin ve beraberindekiler, daha sonra Cebeci Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine iştirak etti. Şehitliğe çelenk koyan Şahin, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından şehit kabirlerini ziyaret etti.
Bu sırada, şehit annesi Gülizar Özkan'ın, 1992 yılında şehit olan oğlu astsubay Sinan Özkan
'ın adının Ankara'daki bir okula verilmesi talebi üzerine Şahin, şehit annesinin isteğinin yerine getirilmesi için ilgililere talimat verdi.
Ankara Valisi, Ankara, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA