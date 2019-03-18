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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Hatay'ın Hassa ve Dörtyol ilçelerinde tören düzenlendi.Hassa'da Şehit Murat Bulkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak şiirler okundu.Şehitler ile ilgili sinevizyon sunumu ile oratoryonun da seslendirildiği programda ilçe genelinde okullar arası yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.Anma programına, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çinçin, İlçe Emniyet Amiri Serkan Beyoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Sait Bayraktar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İlçe Temsilcisi Fatih Demir, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.-DörtyolDörtyol ilçesinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle etkinlik yapıldı.Dörtyol Garnizon şehitliğindeki tören saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başladı.Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, törende yaptığı konuşmada Çanakkale'de 104 yıl önce yaşananların vatan sevgisinin ve milli değerlere bağlılığının güzel bir örneği olduğunu söyledi.Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Dörtyol İlçe Müftüsü Bilal Kadı'nın yaptırdığı duanın ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda devam eden programda da Dörtyol Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Çanakkale Geçilmez" adlı tiyatronun gösterimi sunuldu, okullararası yapılan şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Törene Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı İhsan Türkoğlu, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, şehit yakınları, askeri yetkililer ve öğrenciler katıldı.