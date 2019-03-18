Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Fırat Nehri kenarında gençler ay yıldızlı koreografi yaptı.Birecik Ülkü Ocakları tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü münasebetiyle program düzenlendi.Fırat nehri yanında gerçekleşen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlik, ülkücü gençlerin ay yıldız oluşturmasıyla başladı. Dur yolcu isimli şiir ve Çanakkale türküsünü okuyarak anma programını tamamladı.
Fırat Nehri, Birecik, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA