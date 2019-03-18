Uşak
'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Uşak Şehitliğindeki törene Vali Funda Kocabıyık
, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan
, AK Parti
Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay
, İsmail Güneş
, CHP
Uşak Milletvekili Özkan Yalım
, İl Jandarma
Komutanı Albay Yalçın Baysal, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Uşak Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, gaziler ve şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitliğe çelenk bırakılmasının ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti Saygı atışının ardından dua yapıldı, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.
Törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi
'nde devam eden törende konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Çanakkale zaferinin önemine değindi.
104 yıl önce Türk milletinin topraklarını paylaşmak isteyen, modern silahlarla donatılmış emperyalist devletlere karşı milletimizin büyük bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Vali Kocabıyık, " Çanakkale Zaferi
, asırladır Türk' ün yurdu olan Anadolu'nun yine Türk'ün yurdu olarak kalacağının tüm dünyanın hafızasına kazıdığı destanın adıdır.Türk milletinin birliğinin, beraberliğinin ve kahramanlığının millet olma ruhunda doruk noktasına ulaştığı Çanakkale Cephesi sarsılmayan, yıkılmayan bir inancın tarihten asla silinmeyecek şekilde kararlılığını ortaya koyduğu yerdir. Bu cephede kendi cenaze namazlarını kıldıktan sonra şehadet şerbeti içen yiğitlerin her karışını kanlarıyla suladığı vatan toprağı bulunmaktadır. Bu savaş, mazlumun zalime cevabı, imanın küfre tokadı, iyinin kötüye üstünlüğüdür. Çanakkale seferberlik savaşıdır. Çanakkale Savaşı'nda gencinden yaşlısına eli silah tutan herkesin cepheye koştuğu, lise son sınıf öğrencilerinin geri dönemediği için Tıp fakülteleri, edebiyat fakültelerinin kapanma noktasına geldiği bir zaman yaşanmıştır." dedi.
Uşak Lisesi Tarih Öğretmeni Orhan Uğur ise Çanakkale zaferinin tarihteki önemi ile ilgili konuşma yaptı.
Daha sonra Uşak Lisesi öğrencilerinin hazırladığı orotoryo sahnelendi, şiirler okundu, müzik dinletisi yapıldı.
Etkinliğin sonunda öğrencilerinin hazırladığı "Şehitler Ölmez" resim sergisi gezildi.
Uşak, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA