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Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Kahramanmaraş'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.Adıyaman'da yeni mezarlıktaki Şehitlik Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, saygı atışı yapıldı.Vali Aykut Pekmez, şehitlik defterini imzaladı.Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, burada yaptığı konuşmada,104 yıl önce bugün Çanakkale'nin geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiği ve ilan edildiği gün olduğunu söyledi.Konuşmanın ardından, şehit mezarlığı ziyaret edilip, karanfil bırakıldı ve İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından dua okundu.Etkinlikler kapsamında Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi'nde Adıyaman Valiliği tarafından düzenlenen yemekte, şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi.Törene, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile şehit aileleri katıldı.MalatyaMalatya'da Şehir Mezarlığı'ndaki Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Baro Başkanı Enver Han anıta çelenk koydu.Şehitlik özel defterine yazdıklarını okuyan Vali Baruş, "Tarih boyunca bağımsızlık ve özgürlük yolunda nice kahramanlık destanları yazan şanlı ecdadımızın ve bizlere vatan olarak miras bıraktıkları bu toprakların her zerresini kanıyla yoğuran aziz şehitlerimizin mukaddes hatıratını yaşatmanın milletimizin her bir ferdinin en şerefli vazifesi olduğunun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.Baruş ve protokol üyeleri daha sonra şehit kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.GaziantepGaziantep Asri Mezarlık Şehitliği'nde düzenlenen törende, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Şehitlik Anıtı'na çelenk koydu.Şehitlik defterine yazdığı yazıyı okuyan Vali Gül, şunları kaydetti:"Bastığımız yerinlerin asla alelade bir toprak parçası olmadığının bilincindeyiz. Sizlerin manevi huzurunda olmaktan duyduğumuz gururla karşınızdayız. Türk milleti, sizin bıraktığınız zafer nişanesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kutsal bir emanet olarak sonsuza kadar koruyacaktır."Gül, beraberindekilerle şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından dua edilen törene, AK Parti milletvekilleri Ahmet Uzer, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya ile Başsavcı Mustafa Yalçın ve şehit yakınları katıldı.ŞanlıurfaŞanlıurfa'da merkez Haliliye ilçesinde bulunan Osmanbey Yeni Şehitlik Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu saygı atışı yapıldı.Vali Abdullah Erin'in şehitlik defterini imzaladığı törende, şehit mezarları ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı, müftü Mehmet Taştan tarafından dua okundu.Etkinlikler kapsamında benzer törenler Siverek, Halfeti, Viranşehir ve Birecik ilçelerinde de düzenlendi.KilisKilis Asri Mezarlık'taki tören Şehitlik Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu. İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan'ın dua okumasının ardından, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.Program, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle devam etti.Nedim Ökmen Anadolu Lisesi Müdürü Salihiddin Ataköşker'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından öğrenciler, Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler okudu.Program, katılımcılara hoşaf ikram edilmesinin ardından sona erdi.Etkinliğe Vali Recep Soytürk, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, askerler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.KahramanmaraşKahramanmaraş'ta Şeyhadil Mezarlığı'ndaki törende Vali Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Uğur Bülend Acarbay ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk konuldu.Şehitlik özel defterine yazdıklarını okuyan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, şunları kaydetti:"Milletimizin vatan sevgisi, iman gücü, azmi ve kararlılığı sayesindekazanılan Çanakkale Zaferi, istiklalimize vesile olmuştur. Tüm imkansızlıklara rağmen milletimizin Çanakkale'de sergilediği birlik ve beraberlik ruhunu, Yüce Türk milleti olarak gelecek nesillereaktarmak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz, birlik ve beraberliğimizin, vatan ve millet sevgisinin en güçlü kahramanları olarak daima milletimizin gönlünde olacaklardır."Vali Özkan ve protokol üyeleri, daha sonra şehit kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.Törenler Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde Abdullah Çinkay Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından günün anlam ve önemine ilişkin çeşitli etkinliklerle devam etti.