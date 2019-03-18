Kaynak: AA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.Siverek Şehitliği'nde düzenlenen tören, Şehitlik Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 107. Topçu Alayı askerlerince şehitler anısına saygı atışı yapıldı.Üsteğmen Recep Baki Cüre, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale savaşlarının azim ve fedakarlığın örneği olduğunu belirterek, "Şanlı tarihimizde bütün görkemiyle yerini alan ve tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşı, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin vatanı için hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneklerinden birisidir." dedi.Siverek Şehitliği'nin tarihinin anlatılmasının ardından şehit mezarları ile anıtlara karanfil bırakıldı. İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş'ın dua etmesinin ardından tören sona erdi.Törene, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, 107. Topçu Alayı Komutanı Albay Şenol Çetin, Siverek Belediye Başkan Vekili Hacı Ahmet Öncül ile daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.