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Gaziantep'in Araban ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.Hükümet Konağı bahçesindeki törende, Araban Kaymakamı Emin Bağlı ve Belediye Başkanı Mehmet Özdemir Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Ardından ilçe mezarlığındaki şehitlik ziyaret edildi ve burada İlçe Müftüsü Hasan Kiraz tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.Araban Kaymakamlığı Konferans ve Sergi Sarayında düzenlenen tören ise Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.Jandarma Astsubay Ali Bilik'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundu, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Etkinlikler kapsamında, Araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde şehit aileleri onuruna yemek programı düzenlendi.Programlara, şehit aileleri ile Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban Cumhuriyet Başsavcısı Sefer Açıkyürek, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Doğruyol, İlçe Emniyet Amir Vekili Mahmut Şakir Yılmaz, İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, daire amirleri, Gaziantep Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Tatlı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.