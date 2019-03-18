Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Şehitler Anıtı'nda Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Ürkmezer'in anıta çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Saygı atışının yapıldığı törende, şehit mezarları ziyaret edilerek dua okundu.
Tören, daha sonra Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti.
Güncel
Kaynak: AA