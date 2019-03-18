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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.Kaymakamlık bahçesindeki törende, Kaymakam Lokman Düzgün ve Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından program, Nurdağı Şehitliği'nde devam etti. Burada da dua edildi ve protokol üyeleri, şehit yakınlarına çiçek takdim etti.Daha sonra Kaymakamlık Konferans Salonu'nda devam eden programda, Şehit Gökhan Özdemir İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikler sergilendi.