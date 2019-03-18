Kaynak: AA

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Arap başkentlerinde çeşitli program ve anma törenleri düzenlendi.Mısır'ın başkenti Kahire'deki Türk Şehitliği'nde düzenlenen törene Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur, Askeri Ataşe Albay Mustafa Özgür Tüten, Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kahire Koordinatörü Muhammed Akçay, Ticaret Müşaviri Mehmet Güneş'in yanı sıra El-Ezher Üniversitesi'nde eğitim gören Türk öğrenciler ile diğer vatandaşlar katıldı.Şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Eruygur bir konuşma yaptı.Kahire Türk Şehitliğindeki askerlerin 1915-1918 yıllarında büyük bir bölümü Filistin Cephesinde olmak üzere, İngilizler tarafından esir alındıktan sonra Mısır'daki esir kampları ve hastanelerde hayatlarını kaybedenler olduğunu anlatan Eruygur, şehitliğin aralarında generallerin de bulunduğu 4 bin 500 Türk askerinin ebedi istirahat mekanı olduğunu söyledi.Eruygur konuşmasında, Çanakkale savaşları ve kazanılan zaferlerin kısa bir süre sonra Kurtuluş Savaşı'na ve Türk milletinin bağımsızlık ve iradesine ön ayak olduğunu kaydetti.Törende konuşan Türkiye'nin Kahire Askeri Ataşesi Albay Tüten de Çanakkale Zaferi'nin etkileri ve sonuçları itibariyle tarihin akışını değiştirdiğini, Birinci Dünya Savaşı'nın beklenenden daha fazla uzadığını ve birçok ülkede siyasi değişimlere sebep olduğunu anlattı.