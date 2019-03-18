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Manisa'nın Sarıgöl ve Kula ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.Sarıgöl, kent meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.Daha sonra Sarıgöl Belediye Düğün Salonunda Sarıgöl Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan program gerçekleştirildi.Öğrencilerin rol aldığı tiyatro oyunu salonda duygulu anlar yaşattı.Törene Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.KulaKula ilçesinde, Şehit Ömer Halis Demir Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.Kula İlçe Şehitliğini ziyaret eden protokol üyeleri, Kuran'ı Kerim tilaveti dinledi, Kula Müftüsü Kamil Kırgız dua etti.Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda, Çanakkale Savaşı konulu maket sergisi ve resim sergisi açıldı.Törene, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar katıldı.