Kaynak: AA

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Arap başkentlerinde çeşitli program ve anma törenleri düzenlendi.Bağdat, Kahire, Kudüs ve Doha'da düzenlenen törenlerde Çanakkale şehitleri anıldı.Irak'ın başkenti Bağdat'taki Türk Şehitliğinde gerçekleştirilen törene Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın yanı sıra Avusturalya'nın Bağdat Büyükelçisi Joanne Loundes, Yeni Zelanda'nın Bağdat Büyükelçisi Tredene Dobson, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği personeli, Türkmen Kardeşlik Ocağı üyeleri, Bağdat'ta yaşayan Türkmenler ile Bağdat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okuyan Iraklı öğrenciler katıldı.Büyükelçi Yıldız, anma töreninde yaptığı konuşmada "Çanakkale kültür ve geleneğine sahip çıkmak Türk'ün değiştirilmez bir karakteri. Türk, aynı zamanda güvenliğinin kendi sınırlarında bitmediğini de biliyor. Türk, kendi sınırlarının ötesine de herkesin hak ve hukukuna saygı göstererek, ulaşması gerektiğini bilen bir ulus. Yükü büyük olan bir ulusuz." dedi.Avusturalya ve Yeni Zelanda büyükelçilerinin de hazır bulunduğu törende Yıldız, "Avusturalya ve Yeni Zellanda'nın Bağdat büyükelçilerinin de bizlerle birlikte olması diğer bir onur meselesi. Bu kadar çetin ve amansız savaşıp da savaşta düşmanlarından bu kadar saygı görebilmek her devlete ve her millete nasip olabilecek bir şey değil." ifadelerini kullandı.Çanakkale şehitleri Kahire'de anıldıMısır'ın başkenti Kahire'deki Türk Şehitliğinde düzenlenen törene ise Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur, Askeri Ataşe Albay Mustafa Özgür Tüten, Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kahire Koordinatörü Muhammed Akçay, Ticaret Müşaviri Mehmet Güneş'in yanı sıra El-Ezher Üniversitesi'nde eğitim gören Türk öğrenciler ile diğer vatandaşlar katıldı.Şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Eruygur bir konuşma yaptı.Kahire Türk Şehitliğindeki askerlerin 1915-1918 yıllarında büyük bir bölümü Filistin Cephesinde olmak üzere, İngilizler tarafından esir alındıktan sonra Mısır'daki esir kampları ve hastanelerde hayatlarını kaybedenler olduğunu anlatan Eruygur, şehitliğin aralarında generallerin de bulunduğu 4 bin 500 Türk askerinin ebedi istirahat mekanı olduğunu söyledi.Eruygur konuşmasında, Çanakkale savaşları ve kazanılan zaferlerin kısa bir süre sonra Kurtuluş Savaşı'na ve Türk milletinin bağımsızlık ve iradesine ön ayak olduğunu kaydetti.Törende konuşan Türkiye'nin Kahire Askeri Ataşesi Albay Tüten de Çanakkale Zaferi'nin etkileri ve sonuçları itibariyle tarihin akışını değiştirdiğini, Birinci Dünya Savaşı'nın beklenenden daha fazla uzadığını ve birçok ülkede siyasi değişimlere sebep olduğunu anlattı.Tüten, şunları kaydetti:"Bugün daha ziyade zaferin asıl kahramanından; Türk askerinden bahsetmek isterim. O asker ki milletin bağrından çıkmıştır. O asker ki ne zaman vatanına bir tehdit olsa işini, memleketini, ailesini, yavuklusunu, çocuğunu kısaca tüm hayatını ve geleceğini bir kalemde geride bırakarak silahına davranmıştır. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan ve millet yolunda ömrünü harcayan herkesi minnet ve şükran ile yad ediyor, tüm aziz şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Bizlere haklarını helal etsinler."Çanakkale şehitleri için Doğu Kudüs'te de anma programı18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı münasebetiyle İsrail'deki Ramle Türk Şehitliği ile işgal altındaki Doğu Kudüs'te de anma programları düzenlendi.Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği tarafından Ramle Türk Şehitliği'nde düzenlenen anma töreni, şehitlikteki anıta çelenk konulmasıyla başladı.İsrail'de yaşayan çok sayıda Türk vatandaşının da katıldığı anma programında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin önemini anlatan konuşmalar yapıldı.Doğu Kudüs'teki program ise Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunda gerçekleştirildi.Buradaki programda da şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin öneminin vurgulandığı konuşmalar yapıldı.Doha'daki Türk Okulu'nda Çanakkale programıKatar'ın başkenti Doha'da bulunan Türk Okulu'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Etkinliğe Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Doha Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürü Kürşat Koca, ülkede bulunan Türk askerleri ve öğrenciler ile velileri katıldı.Şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler Çanakkale Zaferi'nin anlatıldığı bir oyun sahnelerken, Büyükelçi Özer de bir konuşma yaptı.Konuşmasında Özer, "Tarihimizde bugün, büyük bir destanı temsil ediyor. Bugün vatanları için canlarını feda eden şehitlerin günüdür." ifadelerini kullandı.