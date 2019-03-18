18 Mart 2019, 18:16
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

Bafra ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Bafra ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Bafra Belediye Kültür Merkezi'nde, Şehit Erkut Yılmaz İlköğretim Okulu'nun düzenlediği programda öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi, piyes sahnelendi, oratoryo seslendirildi.

Program, okul korosunun Çanakkale türkülerini seslendirmesiyle son buldu.

Programa, Kaymakam Ahmet Adanur, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökalp, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Erbaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bafra, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA