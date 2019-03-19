18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle Seferihisar'da yürüyüş gerçekleştirildi.<br><br>Çolak İbrahim Bey Mahallesinden başlayan yürüyüş, Temel Cingöz Caddesi ve Atatürk Caddesi istikametinden çarşı merkezine kadar sürdü.<br><br>CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin, AK Parti Seferihisar Belediye Başkan Adayı Hamit Nişancı'nın da katıldığı yürüyüşte birlik beraberlik mesajları verildi.