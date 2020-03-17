18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bağımsızlık, özgürlük, birlik ve beraberlik ruhuyla kazanılan Çanakkale zaferinin Türk milletinin onurlu mücadelesinin sonucu olduğunu bildirdi.
17.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:02
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken , bağımsızlık, özgürlük, birlik ve beraberlik ruhuyla kazanılan Çanakkale zaferinin Türk milletinin onurlu mücadelesinin sonucu olduğunu bildirdi.
Palandöken, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale zaferiyle tarihte eşi benzeri görülmemiş bir destan yazıldığını belirtti.
"Bağımsızlık, özgürlük, birlik ve beraberlik ruhuyla kazandığımız Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin topuyla tüfeğiyle verdiği onurlu mücadelenin bir sonucudur." ifadesini kullanan Palandöken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle ve şükranla andığını kaydetti.
Çanakkale'nin her karış toprağında ülkenin dört bir yanından gelen şehitlerin kanının bulunduğunun altını çizen Palandöken, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ecdadımız şanlı tarihi boyunca bağımsızlık için savaşmış ve sömürgeciliğe karşı bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti kurmayı başarmıştır. Bu büyük zaferi gerçekleştiren aziz milletin çocukları olmak, hepimiz için haklı bir iftihar kaynağıdır. Bugün de aynı ruh ve anlayışla demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi koruyup bizi biz yapan milli değerlerimizi canlı tutarak daima yüceltmeliyiz."
Palandöken, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale zaferiyle tarihte eşi benzeri görülmemiş bir destan yazıldığını belirtti.
"Bağımsızlık, özgürlük, birlik ve beraberlik ruhuyla kazandığımız Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin topuyla tüfeğiyle verdiği onurlu mücadelenin bir sonucudur." ifadesini kullanan Palandöken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle ve şükranla andığını kaydetti.
Çanakkale'nin her karış toprağında ülkenin dört bir yanından gelen şehitlerin kanının bulunduğunun altını çizen Palandöken, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ecdadımız şanlı tarihi boyunca bağımsızlık için savaşmış ve sömürgeciliğe karşı bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti kurmayı başarmıştır. Bu büyük zaferi gerçekleştiren aziz milletin çocukları olmak, hepimiz için haklı bir iftihar kaynağıdır. Bugün de aynı ruh ve anlayışla demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi koruyup bizi biz yapan milli değerlerimizi canlı tutarak daima yüceltmeliyiz."
Kaynak: AA
Etiketler : Palandöken, Çanakkale, Ekonomi
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