18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
17.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:28
MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kaşlı, mesajında, dünya tarihinde eşine az rastlanır kahramanlık mücadelelerinden olanÇanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını, kutsal vatan toprağı için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle andıklarını belirtti.
Çanakkale Zaferi'nin, Türk Milletinin imkansızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst safhada ortaya koyduğu eşsiz bir destan olduğunu vurgulayan Kaşlı, şunları kaydetti:
"18 Mart 1915 tarihinde 'Çanakkale Geçilmez' diye yazılan bu destanla 783bin kilometrekare vatan toprağı içinde kardeşliğin ve ulus olma bilincinin detohumları atılmıştır. Dünya tarihini ve masa başında yapılan hesapları değiştiren bu zafer aynı zamanda milli mücadelenin de ilk kıvılcımıolmuştur. Milletimiz onları asla unutmamıştır ve unutmayacaktır. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yüreğimizde taşımak ve yaşatmak, onların emaneti olan değerli ailelerine sahip çıkmak onların acılarını, üzüntülerini vesorunlarını paylaşmak bizlerin üzerine düşen milli bir görev, görevin ötesinde büyük bir onur ve vefa borcudur.Bu düşüncelerle, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmaküzere, vatan uğrunda canlarını feda eden tüm şehit ve ebediyete göçmüş gazilerimizi rahmetle anarken, yaşayan gazilerimize de sağlıklı uzunömürler diliyorum."
Kaşlı, mesajında, dünya tarihinde eşine az rastlanır kahramanlık mücadelelerinden olanÇanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını, kutsal vatan toprağı için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle andıklarını belirtti.
Çanakkale Zaferi'nin, Türk Milletinin imkansızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst safhada ortaya koyduğu eşsiz bir destan olduğunu vurgulayan Kaşlı, şunları kaydetti:
"18 Mart 1915 tarihinde 'Çanakkale Geçilmez' diye yazılan bu destanla 783bin kilometrekare vatan toprağı içinde kardeşliğin ve ulus olma bilincinin detohumları atılmıştır. Dünya tarihini ve masa başında yapılan hesapları değiştiren bu zafer aynı zamanda milli mücadelenin de ilk kıvılcımıolmuştur. Milletimiz onları asla unutmamıştır ve unutmayacaktır. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yüreğimizde taşımak ve yaşatmak, onların emaneti olan değerli ailelerine sahip çıkmak onların acılarını, üzüntülerini vesorunlarını paylaşmak bizlerin üzerine düşen milli bir görev, görevin ötesinde büyük bir onur ve vefa borcudur.Bu düşüncelerle, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmaküzere, vatan uğrunda canlarını feda eden tüm şehit ve ebediyete göçmüş gazilerimizi rahmetle anarken, yaşayan gazilerimize de sağlıklı uzunömürler diliyorum."
Kaynak: AA
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